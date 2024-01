Concurso Unificado: especialistas dão dicas de como se preparar

YR Yasmin Rajab

Especialistas dão dicas de como se preparar para o Concurso Unificado. Confira! - (crédito: Reprodução/Freepik)

A prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), apelidado de "Enem dos Concursos", está marcada para ocorrer em 5 de maio, em todo o país. Com a aproximação da data, é importante que os participantes comecem a se preparar o mais rápido possível.

O CPNU é dividido em oito blocos, sendo eles: Infraestrutura, Exatas e Engenharias; Tecnologia, Dados e Informação; Ambiental, Agrário e Biológicas; Trabalho e Saúde do Servidor; Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Setores Econômicos e Regulação; Gestão Governamental e Administração Pública; e Nível Intermediário.

O professor do Estratégia concursos, Victor Tanaka, sugere que os candidatos fiquem atentos com o peso dos conteúdos nos eixos temáticos de cada bloco, para depois organizarem uma estratégia de estudos, direcionando a atenção para o que possui maior relevância ou os conteúdos que tenham mais dificuldade.

Tanaka avalia que o conteúdo do CPNU ocorreu de forma "peculiar". "A grande diferença é que, regra geral, os editais de concursos cobram conteúdos de forma mais pragmática, ou seja, a separação por matérias clássicas (exemplo: português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, etc). O CNU inovou, pois, além da separação dos conteúdos programáticos por 'eixos temáticos', e não por matérias, ainda trouxe conteúdos mais abertos e interdisciplinares, como, por exemplo, democracia e cidadania, diversidade e inclusão na sociedade", disse.



O especialista também acredita que o novo modelo de seleção de servidores será um sucesso. "Por ser o primeiro concurso federal neste modelo, é natural que exista uma maior quantidade de dúvidas e questionamentos de todos os lados. O ineditismo causa isso. Mas, pelo que o governo federal vem demonstrando, o CNU veio para ficar", disse.

"Por exemplo, alguns órgãos acabaram não aderindo a esse primeiro CNU em função das dúvidas de como ele aconteceria, a forma, os conteúdos. Agora, com a publicação do primeiro edital, esse bloqueio acaba. A tendência é de uma realização mais periódica, inclusive, com outros órgãos federais do Executivo aderindo ao modelo. De forma geral, acredito que teremos, em termos de inscritos, o maior concurso público de todos os tempos", finalizou.

"Surpreendeu demais"

Para o professor do Gran Cursos, Marcos Fonseca, a ausência de conteúdos de português, informática e raciocínio lógico no conteúdo do Concurso Nacional Unificado surpreendeu as plataformas de cursinhos preparatórios. "Foi uma surpresa grande para todos nós e para todos os alunos também. Surpreendeu demais, principalmente, na parte de conhecimentos gerais. Esperávamos que viessem nessa parte as disciplinas clássicas dos concursos, a exemplo de língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo e raciocínio lógico", revela.

Quanto a preparação para a prova, Marcos explica que, ao fazer as contas dos pesos das notas de cada eixo temático na nota final, percebe-se uma maior relevância do eixo principal de cada bloco e da prova discursiva. "O candidato deve justamente fazer as contas do peso de cada eixo temático na sua prova e estudar mais o que tem um peso maior na sua nota final", explica.

Inscrições

As inscrições do Concurso Unificado estão abertas e podem ser feitas até 9 de fevereiro, na página oficial do certame. As taxas custam R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior. O certame oferta 6.640 vagas de níveis médio e superior.