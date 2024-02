CB Correio Braziliense

A comissão ficará responsável por planejar, organizar e supervisionar a realização da seleção - (crédito: Freepik/Reprodução)

O concurso público do Ministério da Pesca e Agricultura (MPA) formou nesta segunda-feira (26/2) a comissão organizadora do certame. O concurso oferecerá 264 vagas temporária. A comissão ficará responsável por planejar, organizar e supervisionar a realização da seleção.



A comissão do concurso para vagas temporárias do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) também vai elaborar o edital com as informações sobre os cargos, vagas, requisitos, salários e o cronograma completo. De acordo com a portaria de autorização do concurso para o Ministério da Pesca, publicada no primeiro dia útil de 2024, o edital deve ser divulgado em até 180 dias (seis meses). Portanto, o documento deve ser disponibilizado até 30 de junho.

As vagas que serão ofertadas no concurso temporário já foram divulgadas. Confira: