CNJ afasta juíza por ela ter beneficiado ex-assessor em concurso

Nelma Celeste Sousa Silva Sarney é cunhada do ex-presidente José Sarney - (crédito: Divulgação/TJMA)

A desembargadora Nelma Celeste Sousa Silva Sarney, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), foi afastada do cargo, após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entender que a magistrada agiu com imprudência e parcialidade em um concurso de cartórios no estado, ao beneficiar um ex-assessor. Nelma Celeste é cunhada do ex-presidente José Sarney.

O CNJ baseou-se em investigação de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado pelo próprio conselho. Segundo a apuração, Nelma Celeste Sousa Silva Sarney beneficiou um ex-assessor em certames públicos. No julgamento, por maioria dos votos, conselheiros do CNJ julgaram parcialmente procedentes as acusações contra a desembargadora. Nelma e o assessor trabalharam juntos entre 1991 e 2014.

Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, a defesa da desembargadora no processo disciplinar nega que ela tenha sido parcial. "Não existe uma prova testemunhal que diga que ela era amiga do ex-assessor", afirmou.

Nelma assinou uma decisão liminar, no plantão do tribunal, em 2014, para garantir que o ex-auxiliar, José Mauro Bezerra Arouche, reprovado no concurso para delegatário, fosse reclassificado. Ainda de acordo com a reportagem, o Ministério Público defendeu a aposentadoria compulsória, maior punição disciplinar da magistratura, mas o CNJ decidiu pelo afastamento.