Banco do Espírito Santo está com inscrições abertas para 538 vagas

YR Yasmin Rajab

A carreira exige nível superior de formação - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está com inscrições abertas para o concurso público com 538 vagas para a formação de cadastro reserva nas carreiras de analista. Os candidatos podem se inscrever por meio do site do Instituto Access, até 11 de abril, ao custo de R$ 80.

As vagas são divididas da seguinte maneira:



Analista econômico financeiro - gestão contábil - 30 vagas;

Analista econômico financeiro - gestão estatística - 20 vagas;

Analista econômico financeiro - gestão financeira - 20 vagas;

Analista em tecnologia da informação - desenvolvimento de sistemas - 439 vagas;

Analista em tecnologia da informação - segurança da informação - 18 vagas;

Analista em tecnologia da informação - suporte e infraestrutura - 11 vagas.

A carreira exige nível superior de formação. Os aprovados e nomeados poderão receber até R$ 5,3 mil, além de benefícios. A carga horária é de 30 horas semanais.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, marcadas para 19 de maio, com duração de 4 horas, e avaliação de títulos. As questões serão de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, conhecimentos bancários e conhecimentos específicos.