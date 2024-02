FA Francisco Artur

Gabaritos e o resultado preliminar do concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte (TRT 21º região) foram divulgados nesta terça-feira (27/2). Os candidatos podem conferir o resultado no site da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do certame.

O concurso do Tribunal Regional do Trabalho do RN seleciona uma vaga de técnico do judiciário para início imediato. O certame também forma um cadastro reserva para oportunidades de analista e de técnico. Os salários giram em torno de R$ 15 mil iniciais.

As provas ocorreram em dezembro do ano passado, e foram aplicadas por meio de uma avaliação discursiva e uma objetiva, com 60 questões de múltipla escolha. Candidatos com questionamentos acerca do resultado do concurso podem entrar com recursos no site da banca organizadora até quinta-feira, 29 de fevereiro.

As avaliações abordaram temas como língua portuguesa, noções sobre o direito das pessoas com deficiência (pcds), noções de sustentabilidade, noções de Google Workspace e Código de Ética e Regimento do TRT 21, além de conhecimentos específicos.

Cadastro reserva

Os candidatos aprovados para o cadastro reserva vão ficar no aguardo do chamamento para preencher vagas como técnico judiciário e analista judiciário. Os salários variam de R$ 9.220,35 para técnico e R$ 15.128,00 para Analista do judiciário.