"Herói da baixada" decide sair do trabalho e estudar para ser bombeiro

CB Correio Braziliense

Marcos Vinícius de Souza - (crédito: Reprodução/X/Twitter @africanize_/ Lucas Araújo / Tupi)

O jovem Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, que salvou uma mãe e suas filhas durante as fortes chuvas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, decidiu se demitir do trabalho em uma empresa de logística, onde era funcionário temporário, e seguir com os estudos para investir na carreira de bombeiro.

‘Eu quero ajudar minha família para não ter mais esses problemas com enchentes e chuva. Quero dar uma melhoria para eles não sofrerem mais com isso”, disse o jovem ao jornal O Globo. “Pretendo investir o dinheiro no meu futuro, com estudo para virar bombeiro. Esse desejo vem da minha mãe, que sonhava que eu fosse bombeiro. Vou me esforçar muito para isso. Tenho interesse em fazer uma faculdade porque ninguém da minha família tem. Ninguém tão próximo é formado em curso superior. Quero dar esse orgulho para a família”, acrescentou.

Marcos ficou conhecido como “herói da baixada” e já arrecadou mais de R$ 100 mil desde que abriu uma vaquinha online para ajudar a família a recuperar móveis e eletrodomésticos perdidos com a chuva.

A meta estabelecida pelo jovem para a vaquinha, inicialmente de R$ 6 mil, foi superada rapidamente. Em apenas 24 horas depois do salvamento, a vaquinha já tinha R$ 50 mil, de mais de 1700 pessoas.

"Olá, eu sou o Vinícius, 'herói da cabeça de abacaxi'. Minha tia e meu pai perderam móveis, e meu pai perdeu uma geladeira recém-comprada, nem pagamos todas as parcelas. Precisamos de ajuda pra repor, se não puder ajudar tudo bem, qualquer valor irá ajudar muito! Deus abençoe todos vocês", dizia a campanha.