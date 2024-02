Herói de Nova Iguaçu fala sobre salvamento: "Deus tocou meu coração"

Após as fortes chuvas na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (21/2), um jovem resgatou uma família que ficou presa em um carro que tinha sido arrastado por uma enxurrada. O vídeo comoveu internautas. Em entrevista à rádio Tupi, do mesmo grupo do Correio Braziliense, Marcos Vinícius de Souza, de apenas 20 anos, disse que teve medo, mas que superou este sentimento para salvar a família.

“Fiquei com muito medo, a água estava muito forte. Mas pensei nas crianças, nos meus parentes, meus primos pequenos. Pensei só em ajudar, estava com medo de acontecer algo pior”, contou o homem.

Marcos resgatou Berlândia Mendes e as duas filhas da mulher, Brenda e Beatriz, em um carro que boiava na enxurrada durante as fortes chuvas. Ele pediu para o motorista abrir a porta do ônibus em que estava e puxou a família para dentro do coletivo.

Nesta quinta-feira (22/2), o jovem publicou o reencontro com a família nas redes sociais. “Um reencontro que enche meu peito de emoção, estou muito grato de ter a oportunidade de rever essa família com saúde e segura”, escreveu.

Berlândia agradeceu Marcos em vídeo e disse “esse aqui é o meu anjo, salvou a minha vida, Deus enviou ele para salvar minha vida e das minhas filhas”.