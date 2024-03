Concurso Marinha: saiba como participar de certame com 24 vagas

FA Francisco Artur

Concurso terá oportunidades para diversas áreas de atuação de nível superior. Provas serão no dia 30 de junho. A divulgação dos resultados do concurso será no dia 31 de julho - (crédito: Ministério da Defesa)

Um concurso feito pelo Corpo de Engenheiros da Marinha do Brasil está com inscrições abertas para 24 vagas em diferentes áreas de atuação. Para participar do certame, segundo o edital, candidatos devem realizar o cadastro até o dia 14 de maio, no site da Marinha.

A taxa de inscrição custa R$ 140,00, que pode ser isenta caso a família do candidato comprove estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), além de ter uma renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional. Também estarão insentos candidatos que doem medula óssea.

As provas do concurso da Marinha estão previstas para o dia 30 de junho. As avaliações serão objetivas e contarão com questões objetivas com conhecimentos gerais, profissionais e uma avaliação de redação. A divulgação dos resultados do concurso será no dia 31 de julho.

Requisitos

Dentre os requisitos para a participação no concurso da Marinha, há a necessidade de possuir formação específica na área de interesse e altura de 1,54m a 2m. Ademais, os candidatos não podem ter completado 35 anos até o dia 30 de junho de 2025.

Remuneração



O salário atual oferecido para o cargo de Guarda-Marinha é de R$ 9.070,60. A remuneração inclui o soldo militar, adicional militar e o adicional de compensação por disponibilidade militar, além de benefícios como alimentação, uniforme, assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.