Concurso da Marinha para capelão tem edital publicado; veja

As inscrições podem ser feitas entre 30 de abril e 14 de maio e custam R$ 140 - (crédito: Marinha/ Divulgação)

O concurso para capelães navais do corpo auxiliar da Marinha em 2024 teve o edital publicado no Diário Oficial da União. O certame oferecerá uma vaga, direcionada a candidatos de nível superior, e terá remuneração total de R$ 9.070,60. Este valor inclui o soldo militar e os adicionais militar e de compensação por disponibilidade militar.

As inscrições podem ser feitas entre 30 de abril e 14 de maio e custam R$ 140. A taxa de inscrição deve ser paga até 15 de maio, dentro do horário bancário, para garantir a participação no concurso. Interessados no certame devem se inscrever no site do SSPM. A banca organizadora do concurso será formada pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM).

De acordo com o edital do concurso de capelães, haverá isenção da taxa para candidatos pertencentes à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional, e para doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os requisitos para ingressar no Quadro de Capelães Navais da Marinha são: nacionalidade brasileira nata; ambos os sexos, quando permitido pela religião; idade entre 30 e 41 anos; formação em Teologia em nível universitário reconhecida por autoridade eclesiástica; idoneidade moral; bons antecedentes de conduta; estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.

Provas

O concurso para capelães navais da Marinha brasileira contará com provas objetivas com 50 questões de conhecimentos profissionais e uma redação. As avaliações serão aplicadas em 30 de junho.