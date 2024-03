Concurso TSE Unificado: edital pode estar próximo; veja indícios

CB Correio Braziliense

Um novo edital deverá ser publicado pelo TSE nos próximos dias - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Concurseiros interessados em trabalhar no judiciário fiquem de olho nos sites de Tribunais Regionais Eleitorais (TREs): o concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode estar próximo. Os sites dos TREs de Sergipe e de Pernambuco criaram as páginas do certame unificado em 2024. O TSE também respondeu um comentário de um seguidor nas redes sociais de forma enigmática. Ao ser questionado sobre se o edital sairia até a semana que vem, o perfil do tribunal respondeu com um emoji de olhinhos.

TRE de Sergipe publicou um artigo com as normas gerais de concurso público. Ainda não, porém, datas de quando será o certame (foto: Reprodução/TRE/SE)

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco anunciar concurso público 2024 (foto: Reprodução/TRE Pernambuco)

Embora sites de tribunais regionais anunciem certames públicos, o TSE ainda não se pronunciou sobre possíveis datas para a realização de um concurso neste ano. De acordo com o jornal Folha Concursos, o diretor-geral do TSE, Rogério Calloro, ratificou que a oferta do concurso será de 520 vagas. Ele disse que a Justiça Eleitoral pretende resolver o problema da falta de pessoal por meio do concurso unificado.

Um novo edital, segundo ele, deverá ser publicado nos próximos dias. O possível futuro concurso vai selecionar candidatos para os cargos de técnico e analista judiciário, ambos de nível superior. Os salários iniciais serão de até R$ 13 mil mais benefícios. O Correio contatou a assessoria de comunicação do TSE e aguarda respostas sobre o questionamento sobre o concurso.