FA Francisco Artur

O candidato que tiver o pedido recusado poderá contestar o resultado até 15 de março, no campo "Solicitações/Recursos", na área do candidato. O resultado da análise dos pedidos de isenção de pagamento será divulgado em 21 de março - (crédito: Divulgação/Fenae)

A isenção da taxa de inscrição no concurso da Caixa Econômica pode ser pedida pelos candidatos até quinta-feira (7/3). O certame, que será realizado em 26 de maio, disponibilizará 4.050 vagas, com salários iniciais de até R$ 14,9 mil. Os cargos serão para técnico bancário novo e técnico bancário novo — tecnologia da informação, ambos de nível médio; e médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, de nível superior.

Terão direito à isenção no concurso da Caixa Econômica Federal 2024 os candidatos que comprovem ações como a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal por meio de indicação do Número de Identificação Social (NIS), a doação de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, além de provar ser membro de "família de baixa renda", segundo a Lei nº 13.656.

A isenção no concurso da Caixa, caso o candidato atenda a pelo menos um desses critérios, deve ser pedida por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. No portal, o solicitante deve anexar imagens legíveis dos documentos exigidos, como: Número de Identificação Social (NIS), carteira de doador ou declaração de doador emitida por entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de pagamento do valor de inscrição será divulgado em14 de março, via internet, na página da Cesgranrio. O candidato que tiver o pedido recusado poderá contestar o resultado até 15 de março, no campo "Solicitações/Recursos", na área do candidato. O resultado da análise dos pedidos de isenção de pagamento será divulgado em 21 de março.

Taxa de inscrição e provas

Para quem não tiver direito a isenção, a taxa é de R$ 50 para os cargos de nível médio e R$ 65 para os de nível superior. No nível técnico, serão quatro etapas de avaliação:

1ª etapa - avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

2ª etapa - prova de redação, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

3ª etapa - procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

4ª etapa - procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e exames médicos admissionais, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Caixa.

Para as vagas de nível superior, serão cinco etapas:

1ª etapa - avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

2ª etapa - prova de redação, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

3ª etapa - avaliação de títulos, de caráter classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

4ª etapa - procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

5ª etapa - procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e exames médicos admissionais, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Caixa.