Concurso da Caixa: edital é retificado; confira mudanças

O certame da Caixa oferece mais de 4 mil vagas, terá inscrições abertas até 25 de março e provas no dia 26 de maio - (crédito: Divulgação/Fenae)

O concurso da Caixa Econômica Federal teve o edital retificado nesta quarta-feira (6/3). Conforme publicações no Diário Oficial da União, as mudanças, entre outros pontos, abrangem critérios de comprovação do diploma de nível superior. O certame da Caixa oferece mais de 4 mil vagas, terá inscrições abertas até 25 de março e provas em 26 de maio.

Enquanto o edital anterior estabelecia como requisito a comprovação da formação na graduação em arquitetura ou engenharia apenas por meio do registro no Conselho Regional e Agronomia (Crea), o documento publicado nesta quarta acrescenta a possibilidade de comprovar a formação em arquitetura e urbanismo através do registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

2.1 - Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

2.1.5 - Requisito Básico: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em arquitetura ou engenharia, com registro no CREA e curso de pós-graduação em segurança no trabalho com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ambos emitidos até a data de admissão.

Leia-se:

2.1 - Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

2.1.5 - Requisito Básico: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em arquitetura, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou engenharia, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e curso de pós-graduação em segurança no trabalho com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ambos emitidos até a data de admissão.

Outras mudanças

Além da maior abrangência na forma de comprovar a formação acadêmica em arquitetura, o edital do concurso da Caixa ampliou o horário para que o candidato que tenha alguma deficiência ou que necessite de adaptações razoáveis na prova prove sua condição à banca do certame, a Cesgranrio.

Com o novo edital, os canddiatos terão até às 23h59 de 25 de março (horário de Brasília), para subir, via upload, na Área do Candidato na Fundação Cesgranrio, imagens legíveis da documentação médica ou do Laudo "caracterizador a que se refere o subitem 4.1.4 deste Edital".

Assim como a comprovação de deficiência, os candidatos ao concurso da Caixa também terão mais tempos para se inscrever no certame. Isso porque o novo edital ampliou o horário de confirmação do cadastro para 23h de 25 de março. Antes, a inscrição deveria ser feita até 16h deste dia.



Inclusão

O edital do concurso da Caixa também incluiu a proibição da presença, no local da prova, de candidatos que possuam armas de fogo. "8.17 - É vedado aos(às) participantes do Concurso Público ainda que possuam porte de arma de fogo, ostentar armas ou ingressar nos locais de prova com armas, em consonância com o art. 34, caput, da Lei nº 10.826/2003", diz a nova determinação.