Concurso CVM: inscrições podem ser feitas até esta quarta (6/3)

FA Francisco Artur

Comissão de Valores Mobiliários é uma autarquia subordinada ao Ministério da Fazenda - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Inscrições para o concurso da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) acabam nesta quarta-feira (6/3). Interessados no certame, que oferta 60 vagas com salários iniciais de R$ 20.924,80, devem se inscrever por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora.

A inscrição no concurso da CVM tem uma taxa de R$ 145. O boleto da taxa pode ser pago até esta quinta-feira (7/3). Não há mais como pedir isenção do valor, já que o período para solicitar esse direito terminou no início de fevereiro. No certame da Comissão de Valores Mobiliários, do total de 60 vagas, 20 oportunidades serão para o cargo de inspetor e 40, para a função de analista.

Provas

A seleção dos candidatos inscritos no concurso CVM se dará mediante aplicação de provas objetivas e de avaliações discursivas. Todas as questões terão caráter eliminatório. A prova objetiva terá 110 questões de múltipla escolha, sendo 40 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, valendo um ponto cada questão, totalizando 110 pontos.

Nas questões objetivas do concurso da CVM, os candidatos que fizerem seis acertos em Conhecimentos Básicos, 28 acertos em Conhecimentos Específicos e Não obtiver nota zero na disciplina do Módulo I – Conhecimentos Básicos – Estrutura do Mercado de Valores Mobiliários (MVM), serão considerados aprovados nesta fase.

Já na prova discursiva, haverá questões a serem respondidas em até 30 linhas cada, valendo 20 pontos cada, totalizando 40 pontos. Já a terceira questão versará sobre o conteúdo de língua inglesa, conforme Anexo II do edital, e a(s) resposta(s) deverão ser respondidas em inglês.