FA Francisco Artur

Aulões começam em 9 de março e vão até o final de abril - (crédito: Freepik/Reprodução )

O Concurso Nacional Unificado (CNU) se aproxima, com provas previstas para o dia 5 de maio, e os candidatos do Distrito Federal reforçam seus estudos para fazer uma boa avaliação e conquistar aquela vaga desejada. Diante disso, bibliotecas públicas do DF organizam um calendário para promover aulões preparatórios ao CNU.

Os aulões começam neste sábado (9/3) e vão até o fim de abril. De acordo com o governo do DF, os aulões ocorrerão na Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), no Plano Piloto, e nos centros de leituras de outras 11 unidades administrativas.

Confira o número de vagas em cada aulão:

Biblioteca Nacional de Brasília – 110 vagas



Biblioteca Pública de Ceilândia – 60 vagas



Biblioteca Pública de Brasília – 60 vagas



Biblioteca Pública de Taguatinga – 20 vagas



Biblioteca Pública do Guará – 30 vagas



Biblioteca Pública do Itapoã – 20 vagas



Biblioteca Pública de Samambaia – 20 vagas



Biblioteca Pública do Riacho Fundo I – 20 vagas



Biblioteca Pública do Paranoá – 20 vagas



Biblioteca Pública do Gama – 80 vagas



Biblioteca Pública de Santa Maria – 50 vagas



Biblioteca Pública de São Sebastião – 20 vagas

Confira a programação completa

Dia 9/3 (sábado), das 9h às 12h, Redação, Biblioteca Nacional de Brasília



Dia 12/3 (terça), das 19h às 21h, Redação, Biblioteca Pública do Gama



Dia 13/3 (quarta), das 19h às 21h, Redação, Biblioteca Pública de Taguatinga



Dia 15/3 (sexta), das 19h às 21h, Língua Portuguesa, Biblioteca Pública do Guará



Dia 16/3 (sábado), das 9h às 12h, Língua Portuguesa, Biblioteca Pública do Paranoá



Dia 16/3 (sábado), das 9h às 12h, Matemática, Biblioteca Pública de Ceilândia



Dia 19/3 (terça), das 19h às 21h, Língua Portuguesa, Biblioteca Nacional de Brasília



Dia 20/3 (quarta), das 19h às 21h, Redação, Biblioteca Pública do Itapoã



Dia 22/3 (sexta), das 19h às 21h, Redação, Biblioteca Pública de São Sebastião



Dia 23/3 (sábado), das 9h às 12h, Redação, Biblioteca Pública de Santa Maria



Dia 23/3 (sábado), das 9h às 12h, Matemática, Biblioteca Pública de Samambaia



Dia 27/3 (quarta), das 19h às 21h, Redação, Biblioteca Pública do Riacho Fundo I



Dia 30/3 (sábado), das 9h às 12h, Redação, Biblioteca Pública de Brasília

As inscrições para participar dos aulões de preparação para o CNU são gratuitas e devem ser realizadas pelo site da Biblioteca Nacional de Brasília, por meio deste link. A programação engloba encontros tanto em dias de semana (das 19h às 21h) quanto aos sábados, das 9h às 12h.