Confira lista com 107 concursos abertos e 19.875 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 107 concursos e 19.875 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há sete concursos abertos com 10 vagas. Para o Centro—Oeste, há 13 seleções abertas com 1.691 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são nove concursos com 85 postos vagos. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 6.187 oportunidades. Há ainda 11 seleções de concursos estaduais com 3.399 vagas. Já para os municipais, há 34 concursos e 7.928 vagas. Nas universidades federais, são 20 processos seletivos e 511 oportunidades. Nos institutos federais há oito certames abertos com 64 vagas.



DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

Inscrições até 29 de março pelo site: https://shre.ink/r9am. Concurso com quatro vagas para engenharia elétrica (1); sistemas eletroeletrônicos automotivos (1); física (1); literatura brasileira. Salário: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa de inscrição: R$240.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB - DF)

Inscrições de 18 de março até 19 de abril pelo site: https://shre.ink/rkIQ. Concurso com uma vaga para professor de magistério superior, na área de engenharia elétrica. Salário: R$10.481,64. Taxa de inscrição:R$240,40.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB - DF)

Inscrições até 29 de março pelo site: https://shre.ink/rddw. Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior. Salário: R$10.481,64. Taxa de inscrição:R$240,40.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 18 de março pelo site: https://shre.ink/rmhH. O Concurso oferece uma vaga para professor substituto. Salário: R$3.412,63 a R$6.356,02. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB - DF)

Inscrições até 29 de março pelo site: https://shre.ink/rmuB. O Concurso oferece uma vaga para professor adjunto a. Salário: R$10.481,64. Taxa: R$240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB - DF)

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://shre.ink/rmCb. O Concurso oferece uma vaga para professor de magistério superior. Salário: R$10.481,64. Taxa: R$240,40.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB - DF)

Inscrições 22 de março até pelo site: https://shre.ink/rmX0. O Concurso oferece uma vaga para professor substituto com formação de nível superior e titulação de mestre. Salário: R$3.412,63 a R$4.692,37. Sem taxa de inscrição.



NACIONAIS

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rkkI. Concurso com 130 vagas Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar para o ano de 2025. Salário: não informado. Taxa: R$ 80.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 25 de março pelo site: https://shre.ink/rdH1. Concurso com 4050 vagas para: técnico bancário novo e técnico bancário novo - tecnologia da informação. Salário: R$ 3.762. Taxa de inscrição: R$ 50 e R$ 65.



NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S/A

Inscrições até 18 de março pelo site: https://shre.ink/rkTd. Concurso com 68 vagas para os cargos de: administrador (10); analista de desenvolvimento de sistemas (1); analista de redes e de comunicação de dados (2); analista de segurança da informação (1); analista de suporte computacional (1); arquiteto (1); assistente social (1); contador i (11); contador ii (1); contador ii (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica (2); engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações ou engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro mecânico (1); jornalista (1); médico do trabalho (2); psicólogo organizacional (1); técnico de edificações (1); técnico de eletricidade/eletrotécnica (1); técnico de mecânica (1); técnico de contabilidade (4); técnico de informática (1); técnico de segurança do trabalho (5) e assistente administrativo (15). Salário: de R$ 2.786,30 até R$ 10.302. Taxa de inscrição: R$ 45.



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT

Inscrições até 22 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFoZ. Concurso com 50 vagas para os cargos de: especialista em regulação de serviços de transportes terrestres (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: direito (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: economia (10) e especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de transportes e logística, engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia florestal e engenharia de infraestrutura (20). Salário: R$ 7.887,57 até R$ 14.274,86. Taxa: R$ 160.



MINISTÉRIOS DA SAÚDE — DF

Inscrições até 19 de março pelo site: https://shre.ink/8YD8. O Concurso oferece 1.889 vagas temporárias em hospitais e institutos federais localizados na cidade do Rio de Janeiro (RJ) para contratação imediata (479) e cadastro reserva (1.410). Salário: R$ 2.000 a R$ 11.000 . Taxa: R$ 12 a R$ 15.



CENTRO—OESTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS (TCE - GO)

Inscrições até 8 de abril pelo site: https://shre.ink/r2KX. Concurso com 52 vagas para analista de controle externo - ciências contábeis (8); analista de controle externo - controle externo (22); analista de controle externo - engenharia (8); analista de controle externo - jurídica (10); e analista de controle externo - tecnologia da informação (4). Salário: Não divulgado. Taxa: R$ 195.



CÂMARA DE VÁRZEA GRANDE — MT

Inscrições até 22 de abril de 2024 pelo site: https://shre.ink/r231. Concurso com 50 vagas para o cargo de guarda municipal. Salário: R$ 2.500. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE BURITI ALEGRE — GO

Inscrições até 20 de março pelo site: https://shre.ink/rQ9F. Concurso com até 107 vagas para os cargos de: agente de contratação (1); analista ambiental (2); analista de vigilância epidemiológica (1); assistente social (2); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); fiscal ambiental (2); monitor (5); técnico em enfermagem (9); técnico de higiene bucal (2); agente comunitário de saúde (6); agente de combate às endemias (3); assistente educacional (10); condutor de ambulância (7); fiscal de posturas e obras (1); lavador de veículos (1); porteiro vigia (11); motorista (5); motorista de transporte de pacientes (1); coveiro (1); cuidador social (8); auxiliar de limpeza (5); merendeira (5); motorista de transporte escolar (9); motorista de veículos pesados - caminhões, tratores e ônibus; operador de motoniveladora (1); operador de retroescavadeira (1); e trabalhador braçal (6). Salário: entre R$ 1.497,58 a R$ 4.171,83. Taxa de inscrição: entre R$ 60 até R$ 140.



PREFEITURA DE CRISTALINA — GO

Inscrições até 31 de março pelo site: https://shre.ink/rfQH. Concurso com 266 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais - escolar (67); merendeiro escolar (25); vigia escolar; assistente de educação (23); assistente social escolar (2); fonoaudiólogo (2); nutricionista escolar (3); professor pedagogo ii (140); psicólogo escolar (2) e terapeuta ocupacional escolar (2). Salário: de R$ 1.215 até R$ 4.312,59. Taxa de inscrição: R$ 50 até R$ 95.



PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA — GO

Inscrições até 17 de março pelo site: https://shre.ink/rt6T. Concurso com 16 vagas para coveiro (1); encanador (1); pedreiro (1); vigilante (3); monitor (1); assistente social - cras (1); assistente social - creas (1); assistente social - educacional (1); fonoaudiólogo - educacional (1); nutricionista - educacional (1); odontólogo (1); psicólogo - cras (1); psicólogo - creas (1) e psicólogo - educacional (1). . Salário: R$1.412 a R$6.021,37. Taxa: R$70 a R$120.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALEX NIA - GO

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://shre.ink/8YSF. O Concurso oferece 23 vagas para zelador (3); vigia (2); motorista (2); assistente administrativo (3); assistente parlamentar (5); ouvidor (1); auditor de controle interno (1); analista contábil (2); auditor de recursos humanos (2); analista de tecnologia da informação (1); auditor legislativo (1). Salário: R$1.500 a R$5.000. Taxa: R$80 a R$120.



CÂMARA DE CABECEIRAS - GO

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/8YSI. O Concurso oferece 58 vagas para agente de serviços de higiene e alimentação (3); mecânico (1); auxiliar de assistência social (1); auxiliar de serviços gerais (2); eletricista (1); gari (2); motorista "d" (6); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (2); agente comunitário de saúde (5); agente de combate as endemias (1); assistente administrativo (2); auxiliar de saúde bucal (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal sanitário e ambiental (1); guarda municipal (3); técnico de enfermagem (2); técnico agrícola (1); vigia cuidador (1); analista ambiental - agronomia (1); analista ambiental - engenharia ambiental (1); assistente social (1); enfermeiro (2); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de tributos municipais (1); médico (1); nutricionista (1); odontólogo (1); professor n ii - pedagogia (6); professor n ii - letras (1); professor n ii - matemática (1); professor n ii - geografia (1) e psicólogo (1). Salário: R$1.414,31 a R$7.500. Taxa: R$40 a R$60.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRIXÁS - GO

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://shre.ink/8YoI. O Concurso oferece 10 vagas para controlador interno (1); motorista (1); auxiliar de serviços gerais (2); recepcionista (1); assistente de gestão e recursos humanos (1); auxiliar de controle interno (1); auxiliar de compras (1); auxiliar de comunicação (1); auxiliar de processo de plenário (1). Salário: R$1.500 a R$ 4.000. Taxa: R$70 a R$150.



CÂMARA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://shre.ink/8YqE. O Concurso oferece 24 vagas para agente administrativo (4); agente de polícia legislativa e vigilância (5); agente de portaria (1); analista legislativo - área de gestão financeira e administrativa (2); analista legislativo - área jurídica (2); auxiliar de serviços gerais (4); assistente de comunicação e publicidade (1); copeiro (2); jardineiro (1); e motorista (2). Salário: R$1.578,77 a R$3.000. Taxa: R$80 a R$120.



PREFEITURA DE ALVORADA DO NORTE - GO

Inscrições até 10 de maio pelo site: https://shre.ink/8YqL. O Concurso oferece 103 vagas para agente de apoio escolar (15); agente de limpeza urbana, obras e serviços gerais (15); agente de serviços de higiene e alimentação (15); auxiliar administrativo (5); auxiliar de saúde bucal (2); educador físico (1); enfermeiro (4); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); motorista de veículos especiais (5); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (4); nutricionista (1); operador de máquinas agrícolas (2); operador de máquinas pesadas (2); pedreiro (2); professor - educação física (1); professor - português (1); professor - inglês (1); professor - libras (1); professor - matemática (2); professor - pedagogia (10); psicólogo (2); psicopedagogo (1); técnico em enfermagem (2); técnico em laboratório (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$1.412 a R$4.375,15. Taxa: R$90 a R$180.



PREFEITURA DE POSSE - GO

Inscrições até 21 de março pelo site: https://shre.ink/8YqB. O Concurso oferece 147 vagas para assistente social (2); atendente de farmácia (2); auxiliar de saúde bucal (2); cirurgião dentista (3); eletricista (1); enfermeiro (10); executor administrativo (10); farmacêutico (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras (2); fiscal de tributos municipais (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); mecânico (5); médico anestesista (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (5); médico neurologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); monitor (10); motorista (3); motorista de ambulância (5); nutricionista (2); operador de máquinas (3);professor (50); psicólogo (1); técnico em enfermagem (15); técnico em imobilização ortopédica (2); técnico em informática (1); técnico em radiologia (2). Salário: R$1.371,11 a R$11.707,17. Taxa: R$80 a R$120.



PREFEITURA DE CAARAPÓ - MS

Inscrições até 27 de março pelo site: https://shre.ink/8Y5G. O Concurso oferece 135 vagas para analista de sistema (1); assistente social; enfermeiro (1); engenheiro civil (1); médico pediatra; nutricionista; odontólogo (1); psicólogo (1); professor de ciências aldeia indígena (1); professor de educação física; professor de educação física - aldeia indígena (4); professor de educação infantil (0 a 5 anos) - aldeia indígena (1); professor de ensino fundamental (1º ao 5º ano) - aldeia indígena (9); professor de ensino fundamental 1 a 5 ano (1); professor de geografia - aldeia indígena (1); professor de história - aldeia indígena; professor de língua estrangeira, inglês - aldeia indígena (1); professor de língua materna (guarani) - aldeia indígena; professor de língua portuguesa - aldeia indígena (3); professor de matemática - aldeia indígena; agente administrativo (7); agente administrativo escolar - aldeia indígena (3); agente comunitário de saúde (5); agente comunitário de saúde - aldeia (3); agente de controle ás endemias (5); agente de fiscalização; agente de vigilância sanitária; auxiliar de biblioteca; auxiliar de desenvolvimento infantil - aldeia indígena (2); auxiliar de desenvolvimento infantil (20); inspetor de alunos (2); inspetor de alunos - aldeia indígena (2); técnico agropecuário; técnico de imobilização ortopédica; técnico de raio x (1); técnico em segurança do trabalho (1); ajudante de serviços (20); ajudante de serviços - aldeia indígena (1); ajudante geral - sede (20); ajudante geral - aldeia indígena (10); eletricista de automóvel (1); motorista de transporte escolar (2); operador de máquinas pesadas; e tratorista - aldeia; técnico de enfermagem (1); ajudante geral - escolar - aldeia indígena (3). Salário: R$1.517,05 a R$11.491,28. Taxa: R$80 a R$150.



PREFEITURA DE CUIABÁ - MT

Inscrições até 19 de março pelo site: https://shre.ink/8Y5t. O Concurso oferece 700 vagas para técnico em desenvolvimento infantil (200); técnico em nutrição escolar (100); técnico em manutenção e infraestrutura - auxiliar de serviços gerais (100); professor de ensino fundamental - pedagogo (250) e pedagogo para sala de recursos multifuncional (50). Salário: R$1.634,24 a R$3.587,20. Taxa: R$35 a R$40.