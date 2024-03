Aprovado em concurso fora da quantidade de vagas consegue ser nomeado

YR Yasmin Rajab

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) garantiu a nomeação de um candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

O participante passou no certame na quinta posição, mas o edital ofertou apenas três vagas, sendo duas para ampla concorrência e uma para pessoa negra. Diante da falta de candidato declarado negro, a vaga passou a ser de ampla concorrência.

No entanto, apenas um candidato foi nomeado (2º colocado no concurso), e os 1º, 3º e 4º colocados pediram para passar para o fim da fila.



Diante da situação, o TJDFT entendeu que a nomeação deveria se estender ao aprovado fora do número de vagas previstas, contanto que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência/reposicionamento de candidatos classificados em colocação superior.

O magistrado concedeu o mandado de segurança para determinar a imediata nomeação do candidato para o cargo de médico na Secretaria de Saúde.