Concurso: cidade paradisíaca em SC tem edital com salários de R$ 21 mil

Bombinhas, cidade do litoral centro-norte de Santa Catarina, consegue unir belezas naturais — como as belíssimas praias — com uma culinária de dar água na boca a quem adora mariscos e ostras. É, sem dúvidas, ótimo destino aos que desejam tirar férias e descansar, mas também pode ser um bom local para trabalhar.

Isso porque a prefeitura do município, que conta com 19.769 habitantes, está com inscrições abertas, até 25 de março, para preencher 72 vagas em seu quadro. Caso seja aprovado no concurso para atuar com servidor público na cidade de Bombinhas, os salários iniciais podem variar de R$ 1.830,85 a R$ 21.007,60, dependendo do cargo. O salário mais alto é para médico do Estratégia de Saúde da Família (ESF).

No concurso, ao todo, são seis editais diferentes. Confira:

Edital nº 001/2024, vagas: agente operacional (5), calceteiro (2), motorista (5), servente/merendeira (2), zelador patrimonial (2) ,recepcionista (2) ,agente administrativo (5), monitor (5) ,monitor de transporte escolar (2), secretário de estabelecimento escolar (1), técnico em enfermagem (5), técnico em, radiologia (1), técnico em turismo (1), assistente social (1), coordenador pedagógico (1), educador social (1), enfermeiro (2), médico psiquiatra (1), odontólogo (1), procurador para atuação na Câmara Municipal de Bombinhas (1) , professor (5), psicólogo (1) e psicopedagogo (1).



Edital nº 002/2024, vagas: biólogo (1), engenheiro florestal (1) e engenheiro sanitarista ambiental (1).



Edital nº 003/2024, vagas: técnico em educação patrimonial (1) e historiador (1).



Edital nº 004/2024, vagas (todas para cadastro reserva): agente administrativo, treinador desportivo e zelador patrimonial.



Edital nº 005/2024, vagas: agente comunitário de saúde - bairro Centro (1), agente comunitário de saúde - bairro Bombas (1), agente comunitário de saúde - bairro José Amândio (1), agente comunitário de saúde - bairro Zimbros (1), agente comunitário de saúde - bairro Canto Grande (1), agente comunitário de saúde - bairro Mariscal (1) e agente de combate a endemias (2)



Edital nº 006/2024, vagas: agente municipal de trânsito (4).

A seleção contará com provas objetivas, marcadas para 14 de abril, e avaliações práticas, que serão feitas em 19 de maio. O resultado final do certame para a prefeitura de Bombinhas, em Santa Catarina, será divulgado em 6 de junho.

