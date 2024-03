Concurso TJMS: último dia de inscrição no certame com 860 vagas

FA Francisco Artur

As inscrições para o certame do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul estão abertas desde janeiro - (crédito: Edemir Rodrigues/TJMS/Divulgação)

O concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem inscrições abertas até o fim desta segunda-feira (18/3). Podem aproveitar esse último dia para participar do certame interessados nas 860 vagas que abrangem, entre outras áreas, análise de sistema computacional, nutrição, jornalismo, odontologia e psicologia. Segundo o edital, os salários iniciais serão de R$ 7.148,63 mais benefícios.

Organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a seleção vai avaliar os candidatos por meio de uma única etapa, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações serão no dia 12 de maio. Os candidatos aprovados poderão ser nomeados para atuar em qualquer uma das comarcas ou na secretaria do TJMS.

Os critérios de alocação dos candidatos aprovados no concurso serão o interesse e a necessidade da administração do TJ, não havendo a possibilidade de o candidato escolher a lotação. As inscrições para o certame do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul estão abertas desde janeiro.