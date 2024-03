FA Francisco Artur

Resultados preliminares podem ser consultados pelos candidatos no site do Instituto de Organização de Concursos Públicos - (crédito: PMDF/ reprodução )

O concurso de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deu mais um passo nesta terça-feira (19/3) com a publicação dos resultados preliminares das avaliações médicas e odontológicas e do procedimento de heteroidentificação. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal.

Os resultados preliminares podem ser consultados pelos candidatos no site do Instituto de Organização de Concursos Públicos. Confira aqui a lista de avaliações médicas e odontológicas. Confira aqui os resultados preliminares de heteroidentificação.

Equidade de gênero

O concurso de praças de PMDF foi marcado por discussões sobre equidade de gênero que englobaram até decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). O edital, publicado no ano passado, previa limitação de 10% de vagas para mulheres. Esse critério foi questionado na Corte por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI).

Essa ação foi acatada pelo ministro Cristiano Zanin, que em outubro do ano passado publicou liminar que derrubava critério que limitava quantidade de mulheres aprovadas no concurso de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Em fevereiro deste ano, o tema foi discutido em plenário, que endossou a interpretação de Zanin e derrubou o critério de gênero no concurso de praças da PMDF.