FA Francisco Artur

Na foto, o Hospital Municipal de Belford Roxo. Os aprovados no concurso atuarão nas unidades de atenção primária, atenção especializada, além deste hospital e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - (crédito: Reprodução/Prefeitura de Belford Roxo)

A Fundação de Saúde do município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para processo seletivo que busca preencher 2.283 vagas temporária na instituição. A oferta, de acordo com o edital, abrange profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas até esta quarta-feira (20/3), no site do Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH).

Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 13 mil. Os aprovados no concurso atuarão nas unidades de atenção primária, atenção especializada, no Hospital Municipal de Belford Roxo e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os aprovados no certame terão contrato de trabalho de seis meses, que podem ser prorrogados.

Confira os cargos:

Nível fundamental

agente de serviços gerais;



motorista (carteira B);



cuidador de residência terapêutica;



maqueiro; e



porteiro.

Nível médio

auxiliar de saúde bucal;



auxiliar administrativo;



auxiliar de contas médicas;



condutor socorrista; e



auxiliar de farmácia.

Nível técnico

técnico de enfermagem;



técnico de imobilização;



técnico de radiologia;



técnico em contas médicas; e



técnico em Departamento de Pessoal.



Nível superior

médico em diversas especialidades;



assistente social;



fisioterapeuta;



terapeuta ocupacional;



fonoaudiólogo;



educador físico;



nutricionista;



psicólogo;



cirurgião dentista;



enfermeiro;



farmacêutico;



educador físico;



psicopedagogo;



musicista; e



musicoterapeuta

Avaliações

A seleção dos candidatos será feita em três etapas. A primeira fase, será a análise dos currículos enviados para a banca, que serão avaliados conforme a ordem de recebimento.

A segunda fase da seleção será a de análise dos documentos comprobatórios de escolaridade, os certificados e as experiências. A terceira e última etapa será a assinatura do contrato de trabalho e o exame médico admissional. A análise dos documentos comprobatórios será feita entre 21 e 25 de março, cujo resultado final será passível de recurso. A divulgação do resultado final será em 4 de abril.