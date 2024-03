Concurso Correios: banca está em processo de contratação

YR Yasmin Rajab

Correios estão preparando um novo edital de concurso público - (crédito: Divulgação/Ministério das Comunicações)

Um novo concurso público para os Correios poderá ocorrer em breve. Em contato com o Correio, a empresa informou que está em processo de contratação da banca organizadora.

Em 28 de fevereiro, os Correios designaram a comissão organizadora que conduzirá a realização do certame. A empresa também está elaborando o cronograma.

"Os Correios designaram, no último dia 28, a comissão organizadora que conduzirá a realização do concurso público desta estatal. Neste momento, a comissão trabalha na definição de cargos e vagas, bem como no projeto para contratação da banca organizadora, além da elaboração do cronograma da realização do certame. Mais informações serão divulgadas oportunamente", disse.



A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) alertou para a necessidade de um novo concurso. O objetivo é atender à crescente demanda e garantir um serviço de qualidade para a população.

Nesta segunda-feira (18/3), os Correios receberam autorização para um aporte financeiro de R$ 3,8 bilhões.