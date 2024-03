Concurso Marinha: edital para dentistas é lançado com salários de R$ 9 mil

CB Correio Braziliense

Oficiais da Marinha na foto. Para o concurso, serão selecionadas 3 pessoas para integrar o Corpo de Saúde da Marinha - (crédito: Reprodução/Marinha do Brasil)

Atenção, concurseiros! A Marinha divulgou, nesta quinta-feira (21/3), um edital de concurso público para selecionar três profissionais em odontologia. Os aprovados nesta seleção receberão iniciais de R$ 9.070,60 e o início dos trabalhos está previsto para março do próximo ano. O edital do concurso da Marinha foi publicado no Diário Oficial da União.

Segundo o edital, as inscrições para o certame devem ser feitas entre os dias 22 de abril e 8 de maio. Interessados devem fazê-la por meio do site da Marinha. A taxa de inscrição é de R$ 140. As avaliações ocorrerão no dia 21 de julho e serão compostas por provas objetivas de conhecimentos específicos e um teste de redação.

Para guiar os estudos, interessados no concurso devem se atentar a assuntos relacionados à biossegurança, cirurgias e próteses dentárias. A prova objetiva e a redação terão duração de quatro horas. O texto, de acordo com o edital da Marinha, deve ser dissertativa-argumentativa. O tema da redação terá a ver com a administração naval.