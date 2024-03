Iges-DF publica novos editais para médico e físico

YR Yasmin Rajab

Inscrições estão abertas e podem ser feitas até 24 de março, por meio da página da seleção - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) publicou mais três editais de processos seletivos para provimento de vagas nas carreiras de médico, nas especialidades de ginecologista obstetra e médico do trabalho; e para físico, na especialidade de radiodiagnóstico.

As inscrições para os três processos estão abertas e podem ser feitas até 24 de março, por meio da página da seleção, no site do Iges. As seleções ofertam vagas para formação de cadastro reserva.

Para as carreira de médico é exigido ensino superior completo em medicina, experiência mínima de seis meses, residência ou título de especialista e registro no Conselho Regional de Medicina. A remuneração é de R$ 12.181,25 (mais benefícios), para a carga horária de 24 horas semanais.

O cargo de físico exige graduação completa em física ou física médica, experiência de no mínimo seis meses como físico em radiodiagnóstico, título de especialista em radiodiagnóstico e conhecimento intermediário em pacote Office. O salário é de R$ 6.090,62 (mais benefícios), para a carga horária de 12 horas semanais.