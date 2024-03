FA Francisco Artur

A prefeitura de Barra de São Miguel, na Paraíba, está com concurso público aberto com 72 vagas imediatas e oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os salários previstos no certame vão de R$ 1.412 a R$ 3.500.

As provas vão ocorrer no dia 2 de junho. Os interessados em participar do concurso público devem se inscrever até 4 de maio, por meio do site da banca organizadora, a Contemax Consultoria. A taxa de inscrição varia de R$ 70 e R$ 100, a depender do nível do cargo escolhido — o prazo de pagamento é 6 de maio. Pedidos de isenção da taxa devem ser feitos entre 25 de março e 5 de abril

Confira as vagas e os salários para cada cargo de acordo com o nível de escolaridade:

Nível fundamental



Auxiliar de serviços gerais: R$ 1.412



Eletricista: R$ 1.412



Encanador: R$ 1.412



Fari: R$ 1.412 + gratificação



Merendeira: R$ 1.412



Motorista: R$ 1.500 + gratificação



Nível médio



Agente administrativo: R$ 1.500



Agente comunitário de Saúde: R$ 2.640



Auxiliar de sala de Aula: R$ 1.412



Cuidador: R$ 1.412



Nível técnico



Aux. de consultório odontológico R$ 1.700



Técnico em enfermagem R$ 1.412

Técnico em seg. do trabalho R$ 1.412



Nível superior