YR Yasmin Rajab

Certame oferta 480 vagas de níveis médio, técnico e superior - (crédito: Reprodução/Novacap)

Uma grande oportunidade foi aberta para quem deseja seguir carreira no serviço público do Distrito Federal. Foi publicado, nesta quinta-feira (21/3), o edital do novo concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), ofertando 480 chances (120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva).

Há vagas de níveis médio, técnico e superior, e o certame contempla diversas áreas de atuação. Outro ponto que chama a atenção no concurso da Novacap são os salários, podendo chegar a mais de R$ 10 mil, além de vários benefícios.

Organizado pelo Instituto Quadrix, os candidatos serão avaliados por apenas duas etapas, sendo elas: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para as carreiras de nível superior.



Para te deixar por dentro de todos os detalhes do concurso, o Correio separou os principais detalhes do edital. Confira:

Cargos e salários

Nível médio:

Técnico administrativo: 40 horas semanais/salário de R$ 4.942,94

Nível técnico:

Técnico agrícola: 40 horas semanais/salário de R$ 4.942,94

Técnico em edificações: 40 horas semanais/salário de R$ 4.942,94

Técnico em segurança trabalho: 40 horas semanais/salário de R$ 4.942,94



Nível superior:

Administrador: 40 horas semanais/salário de R$ 7.975,28

Advogado: 40 horas semanais/salário de R$ 10.800

Analista de sistemas nível superior/infraestrutura: 40 horas semanais/salário de R$ 7.975,28

Analista de sistemas nível superior/manutenção/sustentação: 40 horas semanais/salário de R$ 7.975,28

Arquiteto: 40 horas semanais/salário de R$ 10.800

Contador: 40 horas semanais/salário de R$ 7.975,28

Engenheiro agrimensor: 40 horas semanais/salário de R$ 10.800

Engenheiro agrônomo: 40 horas semanais/salário de R$ 10.800

Engenheiro civil: 40 horas semanais/salário de R$ 10.800

Engenheiro eletricista: 40 horas semanais/salário de R$ 10.800

Engenheiro florestal: 40 horas semanais/salário de R$ 10.800

Engenheiro mecânico: 40 horas semanais/salário de R$ 10.800

Médico do trabalho: 20 horas semanais/salário de R$ 7.975,28

Benefícios

Adicional de tempo de serviço;

Auxílio alimentação;

Auxílio cesta;

Auxílio creche;

Auxílio morte/funeral;

Auxílio saúde; e

Auxílio transporte.

Etapas

Prova objetiva

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os candidatos. O exame será composto de 120 itens, valerá 120 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato.

As questões serão de conhecimentos básicos (40 questões), conhecimentos complementares (30 questões) e conhecimentos específicos (50 questões).



Cada área de conhecimento será constituída por itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será "certo" ou "errado", de acordo com o comando a que se refere o item.

Para os candidatos inscritos nas vagas de nível médio e técnico, será reprovado e eliminado do concurso o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 25% dos pontos na área de conhecimentos básicos;

b) obtiver nota inferior a 25% dos pontos na área de conhecimentos complementares;

c) obtiver nota inferior a 25% dos pontos na área de conhecimentos específicos; e

d) obtiver nota inferior a 30% dos pontos na nota final da prova objetiva

Para os candidatos inscritos nas vagas de nível superior, será reprovado e eliminado do concurso o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 25% dos pontos na área de conhecimentos básicos;

b) obtiver nota inferior a 25% dos pontos na área de conhecimentos complementares;

c) obtiver nota inferior a 25% dos pontos na área de conhecimentos específicos;

d) obtiver nota inferior a 30% dos pontos na nota final da prova objetiva; e

e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva.

Prova discursiva

A prova discursiva valerá 30 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de tema relacionado aos conhecimentos específicos.

O exame será aplicado para os empregos públicos de nível superior no mesmo dia e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Inscrições

As inscrições estarão abertas em 17 de abril e poderão ser feitas até 20 de maio, no site do Instituto Quadrix, banca organizadora. As taxas custam R$ 60, para nível médio e técnico, e R$ 80, para nível superior.

Principais datas

Nível superior:



Data Período de solicitação de isenção do valor de inscrição e período para envio (recebimento via upload) de documentação comprobatória 2 a 5/4/2024

Das 10 horas do primeiro dia às 18

horas do último dia Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do valor de inscrição 10/4/2024 Período de solicitação de inscrição 17/4 a 20/05/2024

Das 10 horas do primeiro dia às 23

horas do último dia Período para envio (recebimento via upload ) de documentação comprobatória (solicitação de atendimento especializado e inscrições para concorrer às vagas reservadas destinadas às pessoas com deficiência, e aos hipossuficientes) 17/4 a 22/5/2024

Das 10 horas do primeiro dia às 18

horas do último dia Aplicação das provas objetiva e discursiva

Turno da tarde: todos os empregos públicos de nível superior 23/6/2024 Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar de resposta da prova discursiva 23/6/2024

Após às 22 horas Divulgação das respostas de recursos, do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 14/7/2024 Período para a realização da avaliação biopssicossocial e do procedimento de heteroidentificação 24 a 25/8/2024 Divulgação do resultado final e homologação do concurso público 25/9/2024

Nível médio: