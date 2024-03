FA Francisco Artur

Concurso em Poço de Caldas, em Minas Gerais, vai selecionar 12 candidatos - (crédito: Reprodução/Câmara de Poço de Caldas)

A Câmara Municipal de Poço de Caldas, em Minas Gerais, publicou edital de abertura de concurso público para preencher 12 vagas com nível superior. Ficou interessado? Então programe-se, pois as inscrições já começam no dia 28 de maio.

As oportunidades são para analista legislativo. Essa área abrange profissões como advogado, bibliotecário, comunicador, consultor, contador, gestor, psicólogo e profissionais especializados em tecnologia. Os salários são de R$ 6.256,07, além de benefícios como vale-alimentação e refeição. As funções terão a carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições vão até o dia 27 de junho de 2024. Para participar, o interessado deverá se inscrever pelo site do Instituto Consulplan, banca examinadora do certame. O valor da taxa de inscrição será de R$ 80 para qualquer um dos cargos. As provas serão realizadas no dia 4 de agosto e consistem em avaliações objetivas, discursivas e uma redação. Os testes serão feitos em Poço de Caldas.