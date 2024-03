Maricá (RJ) fará concurso com 326 vagas na área de educação

CB Correio Braziliense

Concurso da Secretaria de Educação de Maricá, no Rio, ofertará vagas de níveis médio e superior - (crédito: Reprodução/Freepik)

Um concurso para a Secretaria de Educação de Maricá (Semed), no Rio de Janeiro, está próximo! A pasta publicou edital para um certame que ofertar a 326 vagas distribuídas entre diversas especialidades da carreira de professor. Os salários iniciais, segundo o edital, variam de R$ 6.823,13 a R$ 9.552,38.

Interessados no concurso poderão se candidatar entre 25 de março e 15 de abril, no site da COSEAC, banca organizadora do certame. O valor da taxa de participação varia conforme a escolaridade do cargo. Para nível superior, R$ 150 e R$ 100 a candidatos de nível médio.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para 1° de maio, para os cargos de nível médio, e 19 de maio, para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão de caráter eliminatório e classificatório e elaboradas com questões de múltipla escolha, contendo cinco opções de respostas. As pontuações dessas provas objetivas variam entre 0 e 100 pontos.