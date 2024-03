Concurso da Caixa: presidente prevê 2 mil nomeações neste ano

YR Yasmin Rajab

Carlos Vieira informou que dois mil aprovados devem ser chamados no segundo semestre deste ano e outros dois mil no ano que vem - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Dois mil candidatos aprovados no concurso público da Caixa Econômica Federal, que está com inscrições abertas e tem provas previstas para 26 de maio, poderão ser nomeados neste ano. A previsão é do presidente da estatal, Carlos Vieira.

Em entrevista ao Poder 360, Vieira disse que 2 mil aprovados podem ser chamados no segundo semestre e outros 2 mil no ano seguinte.

"Temos que consolidar primeiro a entrada dessas pessoas. A expectativa é de entrarem dois mil novos empregados no segundo semestre e outros dois mil no ano seguinte. Mas é um concurso importante. Há dez anos que a Caixa não realizava", disse.



O último concurso da Caixa para a carreira de técnico bancário foi realizado em 2014. Em 2021, a estatal publicou um novo edital com 1,1 mil vagas, mas apenas para candidatos portadores de deficiência.

O certame em andamento está com as inscrições abertas, e oferta 4.050 oportunidades para técnico bancário novo, técnico bancário TI, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho.

Os interessados poderão se inscrever até a próxima segunda-feira (25/3), no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora.