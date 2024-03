MGI abre seleção de servidores para ajudar no atendimento aos Yanomamis

YR Yasmin Rajab

São ofertadas 33 oportunidades de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação - (crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) abriu um processo seletivo para servidores públicos federais que desejem trabalhar na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). De acordo com o edital, as oportunidades são "para agente público federal de nível superior e nível intermediário do Poder Executivo federal que possa ser movimentado para compor força de trabalho."

Ao todo, são ofertadas 33 oportunidades, para lotação em Brasília, Boa Vista e São Gabriel da Cachoeira (AM). O objetivo é apoiar o governo federal nas ações emergenciais e prioritárias realizadas nas terras indígenas Yanomami. Há a possibilidade de teletrabalho.

As vagas são de níveis médio e superior, nas áreas de apoio administrativo à gestão; apoio a licitações e contratos, apoio à execução orçamentária e financeira e analista de dados e tecnologia da informação.



Os selecionados serão movimentados por alteração de exercício para composição da força de trabalho.

As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (22/3) e poderão ser feitas até 15 de abril, pelo sougov.br. Ao acessar o site, basta logar, acessar o módulo "currículo e oportunidades", encontrar o edital nº 213/2024 e se inscrever.

Os currículos, obtidos na plataforma em formato PDF, também poderão ser encaminhados ao e-mail yanomami@gestao.gov.br.