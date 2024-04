Concurso da DPDF é autorizado pelo defensor público-geral

FA Francisco Artur

Defensoria Pública do Distrito Federal fica localizada na Região Administrativa do Guará, na altura do SIA - (crédito: DPDF/Reprodução)

Atenção, vem concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal aí! O indicativo foi publicado no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (3/4), com a autorização à realização do certame concedida pelo defensor público-geral da DPDF, Celestino Chupel.

Reprodução/Diário Oficial do DF (foto: Autorização para o concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal)

De acordo com a autorização para o certame, a expectativa é que um futuro concurso ofereça sete vagas de analistas de apoio à assistência judiciária e formação de cadastro de reserva. O último edital de abertura da Defensoria Pública do Distrito Federal ofereceu 60 vagas para preenchimento imediato, com salários iniciais de R$ 5.241,22. O Cebraspe foi responsável pela organização do processo seletivo. O resultado foi homologado em 2022.