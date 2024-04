Iges-DF abre seleção para médico, analista e fisioterapeuta

FA Francisco Artur

A oportunidade foi publicado no Diário Oficial do DF nesta quarta-feira (3/4) - (crédito: Lúcio Távora/Iges-DF)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu, nesta quarta-feira (3/4), uma seleção para contratar médicos, analistas e fisioterapeutas. A oportunidade foi publicado no Diário Oficial do DF nesta quarta-feira (3/4).

As vagas são para especialidades de endoscopia respiratória, fisioterapia neonatal e analista focado em gestão de desempenho. Neste caso, a vaga de analista pode ser destinada a profissionais de administração, gestão de recursos humanos e psicologia.

A data de inscrição do processo seletivo será desta quarta até a próxima terça-feira (9/4). Para se inscrever, é necessário acessar o site do Iges-DF e escolher a especialidade. As opções de médico e fisioterapeuta demandam experiência de, no mínimo, seis meses.

Já o cargo de analista com ênfase em gestão demanda que o candidato tenha pós-graduação na área de gestão em pessoas, além de experiências comprovadas, ações de treinamento e curso com carga horária mínima de 40 horas em treinamento e desenvolvimento ou endomarketing ou análise de desempenho. Conhecimentos avançados em Pacote Office também são exigências para o cargo de analista.