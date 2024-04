Carreira militar: Escola de Sargentos de Armas lança edital

CB Correio Braziliense

As inscrições podem ser realizadas até 4 de maio, no site da Escola de Sargento de Armas - (crédito: Mufid Majnun/Unsplash)

A Escola de Sargentos de Armas (ESA) publicou edital que prevê o preenchimento de 1.100 vagas para os cursos que englobam as áreas geais, de música e de saúde. As turmas terão início em fevereiro de 2025 e vão até dezembro de 2026. As inscrições podem ser realizadas até 4 de maio deste ano por meio do site da ESA.

As vagas são destinadas a concurseiros com Ensino Médio completo. A seleção contará com uma provas objetivas e escritas que envolvem conhecimentos gerais e específicos. Entre os conhecimentos gerais, a avaliação terá questões de português, matemática, história, geografia e inglês.

Os exames serão aplicados no dia 15 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 95. A solicitação de isenção para doadores de medula óssea ou inscritos no programa Cadastro Único pode ser feita até esta quinta-feira (4/4). A banca da prova será formada por uma comissão do próprio Exército. A remuneração: R$ 3.825.

Os aprovados no concurso serão distruidos em diferentes centros militares:

10º Batalhão de Infantaria Leve Mth (10º BIL - Mth) - Juiz de Fora - MG

16 o Batalhão de Infantaria Motorizado (16 o BI Mtz) - Natal - RN

23º Batalhão de Caçadores (23º BC) - Fortaleza - CE

23º Batalhão de Infantaria (23º BI) - Blumenau - SC

41º Batalhão de Infantaria Motorizado (41º BI Mtz) - Jataí - GO

6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) - Alegrete - RS

13º Regimento de Cavalaria Mecanizado (13º RC Mec) - Pirassununga - SP

20º Regimento de Cavalaria Blindado (20º RCB) - Campo Grande - MS

1º Grupo de Artilharia Antiaérea (1º GAAAe) (Áreas Músico e Saúde) - Rio de Janeiro - RJ

4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve Mth (4º GAC L Mth) - Juiz de Fora - MG

12º Grupo de Artilharia de Campanha (12º GAC) -Jundiaí - SP

14º Grupo de Artilharia de Campanha (14º GAC) - Pouso Alegre - MG

4º Batalhão de Engenharia de Combate (4º BE Cmb) - Itajubá - MG