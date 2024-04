Concurso TCDF: publicado resultado dos testes biopsicossociais e de heteroidentificação

FA Francisco Artur

São ofertadas 23 vagas para os cargos de analista e auditor - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) divulgou, no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (10/4), os resultados finais das avaliações de biopsicossociais e de heteroidentificação aos candidatos que solicitaram concorrer, respectivamente, como pessoa com deficiência (PcD) e negros no concurso para analistas administrativos e auditores de controle externo do TCDF.

Os nomes dos postulantes foram publicados no Diário Oficial. O edital do concurso do Tribunal de Contas do DF para a seleção de 23 vagas para atuar nas áreas administrativas e de auditoria de controle externo foi publicado em dezembro do ano passado.

Todos os cargos demandam que o candidato possua nível superior. Os salários variam de R$ 11.833,14, nos cargos de analista, a R$ 20.174,76, nas funções de auditores de controle externo. No caso da auditoria, os cargos também abrangem áreas de tecnologia da informação.