Concurso: prefeitura de Teresina lança edital com 643 vagas imediatas

FA Francisco Artur

As provas do certame para a FMS de Teresina serão realizadas no dia 30 de junho - (crédito: Reprodução/Freepik)

A prefeitura de Teresina lançou um edital para preencher 614 vagas imediatas e 3.635 chances para cadastro de reserva na Fundação Municipal de Saúde (FMS). As incrições começam nesta terça (9/4) e vão até o dia 20 de maio e devem ser feitas no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

O custo para se inscrever no certame varia de R$ 100,00 a R$ 300,00. A isenção da taxa deve ser solicitada até quarta-feira (10/4). As oportunidades abrangem candidatos de nível médio e ensino superior. Há vagas para as áreas assistencial, médica e administrativa. Os salários iniciais variam de R$ 1.412 a R$ 12.199,92.

As provas objetivas serão realizadas na cidade de Teresina. Há a possibilidade de realizá-la em cidades vizinhas à capital do Piauí, por necessidade de alocação do quantitativo de inscritos no concurso. Conforme o edital do certame para a FMS de Teresina, as avaliações serão realizadas no dia 30 de junho.