Concurso Inmetro: data das provas é alterada para maio; confira

YR Yasmin Rajab

O Inmetro oferta 400 vagas nas áreas de pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e analista executivo em metrologia e qualidade - (crédito: Inmetro/Reprodução)

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) alterou a data de aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso. Inicialmente, os exames seriam aplicados neste domingo (14/4).

Segundo o novo cronograma, publicado no site do Idecan, banca organizadora, as provas serão aplicadas em 12 de maio, nas cidades de Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro.

O órgão não apresentou justificativa para a mudança. O Correio entrou em contato com a autarquia, em caso de resposta a matéria será atualizada.

Após essa etapa, os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos e experiência profissional, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.



Ao todo, o Inmetro oferta 400 vagas nas áreas de pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e analista executivo em metrologia e qualidade. Desse quantitativo, 100 são de preenchimento imediato e 300 para formação de cadastro reserva.

Os aprovados e nomeados em ambas as carreiras receberão o salário inicial de R$ 8,7 mil.