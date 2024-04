Concurso: edital do TRF 2 é publicado com vagas para técnicos e analistas

FA Francisco Artur

O concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) teve o edital publicado com vagas de nível superior para técnicos e analistas do judiciário e salários que variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78. O certame do órgão, que abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, oferece oportunidades de trabalhos nas duas unidades federativas. A seleção será feita para formação do cadastro de reserva.

As provas estão previstas para os dias 7 e 14 de julho, a depender da área escolhida. Já as inscrições podem ser feitas até 10 de maio, no site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição é de R$ 70 para técnicos e de R$ 80 para candidatos que optarem concorrer para o cargo de analista. As contratações no TRF2 serão pelo regime estatutário.

Alocações de cada cargo

Técnico judiciário

Área Administrativa - sem especialidade: vagas para RJ e ES;

Área de Apoio especializado - agente da Polícia Judicial: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Tecnologia da Informação: vagas para RJ e ES

Área de Apoio especializado - Enfermagem: vagas para RJ e ES; e

Área de Apoio especializado - Contabilidade: vagas para RJ e ES.

Analista judiciário

Área Administrativa - sem especialidade: vagas para RJ e ES;

Área Judiciária - sem especialidade: vagas para RJ e ES;

Área de Apoio especializado - Engenharia Elétrica: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Engenharia Mecânica: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Engenharia Eletrônica: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Engenharia de Segurança do Trabalho: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Contabilidade: vagas para RJ e ES;

Área de Apoio especializado - Tecnologia da Informação: vagas para RJ e ES;

Área de Apoio especializado - Estatística: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Arquivologia: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Medicina do Trabalho: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Medicina Clínica Geral: vagas para RJ e ES;

Área de Apoio especializado - Medicina-Psiquiatria: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Enfermagem: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Enfermagem do Trabalho: vagas para o RJ;

Área de Apoio especializado - Psicologia: vagas para o RJ; e

Área de Apoio especializado - Arquitetura: vagas para o RJ;