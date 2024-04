FA Francisco Artur

O Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (10/4) publica novidades sobre o concurso da Polícia Militar para oficiais de saúde e capelães. Tratam-se dos resultados preliminares de avaliações psicológicas do certame e da reabertura do prazo para envio da documentação em relação à prova de títulos.

Quanto aos aprovados preliminarmente no exame psicológico, os resultados foram publicados no documento oficial. Já em relação à reabertura do prazo de envio da documentação, a PMDF estabeleceu que os títulos deverão ser cadastrados no sistema entre o período de 9h desta quarta até às 23h59 de sexta-feira (12/4).

Os candidatos devem cadastrar seus respectivos título no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame. Recomenda-se que o candidato efetue os acessos aos links de cadastro e envio citados com antecedência de 30 minutos do horário de término para que seja possível o cadastramento sem intercorrências.

Concurso

O certame para selecionar oficiais de saúde e capelães da Polícia Militar do Distrito Federal teve edital publicado no ano passado. O concurso ofertou 46 vagas , distribuídas entre diversas especialidades médicas, odontológicas, veterinárias e do quadro de oficiais policiais militares capelães.

Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de até R$ 9.623,97, durante o curso de habilitação para o cargo inscrito pelo candidato. O exame psicológico e a prova de títulos são, respectivamente, a antepenúltima e a penúltima fase da seleção. Os aprovados nesta etapa estão aptos a participar do próximo passo do concurso, que é a de análise da vida pregressa e investigação social.