YR Yasmin Rajab

A Novacap oferta 480 oportunidades, sendo 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva - (crédito: Reprodução/Novacap)

O edital do concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) foi retificado nesta quarta-feira (10/4). As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Uma das alterações modifica a distribuição de vagas na quantidade máxima de aprovados na carreira de engenheiro civil, passando a ser da seguinte forma:

Engenheiro civil - classificados até a posição:

Ampla concorrência: 132

Pessoas com deficiência: 51

Pretos e pardos: 54

Hipossuficientes: 27

Total de classificados: 264

As demais mudanças são na redação de alguns itens do edital. Sobre a carreira de técnico em edificações, onde se lê: "Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)", leia-se: "Registro ativo e adimplente no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (Sistema CRT/CFT)".

Na carreira de médico do trabalho, onde se lê: "Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Medicina (CRM)", leia-se: "Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de título de especialista ou residência em Medicina do Trabalho. Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Medicina (CRM)".

Sobre o concurso

A Novacap oferta 480 oportunidades, sendo 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva. Entre as imediatas, 89 são vagas de nível superior e 31 são de nível médio e técnico.

Fazem parte do concurso as etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as carreiras de nível superior.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 4.942,94 a R$ 10.800, a depender da carreira. Também são ofertados os benefícios de adicional de tempo de serviço, auxílio alimentação, auxílio cesta, auxílio creche, auxílio morte/funeral, auxílio saúde e auxílio transporte.

As inscrições poderão ser feitas no período entre 17 de abril e 20 de maio, no site do Instituto Quadrix, banca organizadora.