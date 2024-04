Concurso Polícia Penal CE: edital oferece 800 vagas de nível médio

FA Francisco Artur

Os salários são de R$ 6.506,46 - (crédito: Secretaria de Justiça do Piauí)

O concurso para a Polícia Penal do Ceará teve o edital publicado com a oferta de 800 vagas de nível médio. Dessas oportunidades, serão 600 chances para início imediato e outras 200 para a formação do cadastro de reserva. Os salários são de R$ 6.506,46. As informações sobre o concurso da Polícia Penal cearense foram publicadas no Diário Oficial do Ceará.

As inscrições para participar do concurso da Polícia Penal CE são recebidas pelo site do Idecan, de 26 de abril a 3 de junho. As provas do certame serão objetivas e discursivas. Todas as avaliações serão aplicadas em 14 de julho. A taxa de inscrição no certame é de R$ 185.

A isenção do valor da inscrição pode ser solicitada no portal da banca organizadora, entre 26 de abril e 10 de maio. Haverá a isenção do valor da taxa para os candidatos que se enquadrem em uma das condições a seguir: