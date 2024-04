Concurso CNU: candidatos aprovados farão curso de formação

FA Francisco Artur

Na foto, um gabarito de prova. Imagens como essa serão comuns a candidatos que prestarem a prova do Concurso Nacional Unificado, em 5 de maio -

Candidatos aprovados no Concurso Nacional Unificado (CNU) passarão por um curso de formação antes de iniciar os trabalhos no cargo pleiteado. A informação foi repassada pela ministra Esther Dweck, de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Ela concedeu entrevista à TV Brasil, na manhã desta quinta-feira (11/4).

As provas do CNU estão previstas para ocorrer em 220 cidades em 5 de maio. Ao todo, serão mais de 2,65 milhões de inscritos no certame, que oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. De acordo com a ministra, o procedimento será adotado também nas vagas que não tinham o curso previsto em seu cronograma inicial.

Conforme a programação do concurso unificado, os resultados definitivos das provas serão anunciados em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará em 5 de agosto. A ideia da pasta de Gestão e Inovação é que os convocados façam o curso concomitantemente a seus respectivos trabalhos.

"A gente vai fazer um curso de formação para todo mundo que está entrando agora [por meio do Concurso Nacional Unificado]. Estamos montando um curso de formação para todo mundo com cinco grandes blocos com o que a gente acha o que os servidores precisam saber ao entrar", afirmou.

Confira a entrevista com a minitra Esther Dweck:

Formação

O curso para aprovados no CNU será montado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Segundo Esther Dweck, a formação de novos servidores terá importância para que os futuros funcionários públicos se ambientem em relação a suas funções e obrigações.

"É importante que elas [as pessoas contratadas] entendam que estão entrando para servir a população, que estão entrando para fazer um trabalho que é de dedicação aos outros. É muito importante que elas entendam isso desde o início", pontuou.