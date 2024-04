Concurso analista: MPO divulga locais das provas objetivas

FA Francisco Artur

Nas avaliações, o candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original - (crédito: Freepik/Reprodução)

Atenção, candidatos inscritos na prova do certame para analista do Ministério do Planejamento e do Orçamento. Acabou de ser publicado, no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12/4), que os locais para a realização das provas da seleção já podem ser consultados no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do concurso.

De acordo com a publicação no diário oficial, a primeira prova objetiva será aplicada no dia 28 de abril e os candidatos terão um tempo de três horas para fazê-la. Os portões serão fechados às 8 horas (horário oficial de Brasília), momento a partir do qual não será admitido o ingresso de candidatos no local de aplicação da prova.

A segunda avaliação objetiva do concurso do Ministério do Planejamento também será aplicada no dia 28 de abril, porém no período da tarde, a partir das 14h (horário de Brasília). Assim como na prova 1, o teste do período da tarde terá três horas de duração. As diferenças entre as duas avaliações dizem respeito aos temas colocados. A prova 1 será de conhecimentos gerais e a segunda, de conhecimentos específicos.

O candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.