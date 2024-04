Projeto de Lei pode autorizar novos concursos no Distrito Federal; veja

YR Yasmin Rajab

Ibaneis Rocha enviou uma proposta para a Câmara Legislativa pedindo mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), apresentou um projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Caso aprovado, novos concursos poderão ser abertos na capital federal.

O PL 1058/2024 foi encaminhado à Câmara Legislativa em caráter de urgência. "Dado que a matéria necessita de apreciação com relativa brevidade, solicito, com base no art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência", diz o documento.

O projeto também pede ajuste no Anexo IV da LDO/2024, referente às despesas de pessoal autorizadas a sofrerem acréscimos. A mudança pede a inclusão das seguintes autorizações:



Nova projeção de valores das estimativas de impacto financeiro das nomeações, adotando como referência o mês de março de 2024, e observando os reajustes salariais concedidos;

Reestruturação administrativa e de cargos do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF);

Criação da Gratificação de Execução de Políticas Ambientais (GEPA).

Caso seja aprovada, o PL poderá autorizar a abertura dos seguintes concursos:

Câmara Legislativa do DF

Tribunal de Contas do DF

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC)

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES)

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Seduc)

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob)

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri)

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus)

Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SO)

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema)

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDS)

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz)

Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF)

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF-adm)

Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)

Universidade do Distrito Federal (UNDF)

Departamento de Estradas de Rodagem (DER)

Departamento de Trânsito (Detran)

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram)

Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON-DF)