Concurso: federal do Vale do São Francisco oferece 32 vagas para professor

CB Correio Braziliense

Das 32 vagas ofertadas, seis são reservadas a candidatos negros e quatro a candidatos com deficiência. Os candidatos que preencherem os requisitos estabelecidos no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até as 14h desta sexta-feira (19) - (crédito: Reprodução/Freepik)

Um concurso público para preencher 32 vagas de professor efetivo foi aberto pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). As oportunidades são para atuar em diferentes cursos da instituição, com atividades localizadas nas cidades pernambucanas de Petrolina, Salgueiro, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim e São Raimundo Nonato. Confira o edital aqui.

As inscrições podem ser realizadas até as 18h do dia 29 de abril no site da Univasf. O valor da taxa de inscrição deve ser paga até o dia 30 de abril e varia entre R$ 100 e R$ 200, a depender da área que o candidato escolha concorrer.

Das 32 vagas ofertadas, seis são reservadas a candidatos negros e quatro a candidatos com deficiência. Os candidatos que preencherem os requisitos estabelecidos no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até as 14h desta sexta-feira (19).

Critérios

Candidatos devem comprovar a formação acadêmica referente à área escolhida. Os interessados também devem anexar o documento oficial de identificação com foto, frente e verso. Os cargos ofertados serão exercidos no regime de trabalho de 40 horas com dedicação exclusiva ou 20 horas semanais, variando de acordo com o perfil das vagas.

A seleção será composta pelas seguintes fases: prova escrita; prova de aptidão didática; prova de defesa de memorial; e prova de títulos. A prova escrita para a área de medicina será realizada presencialmente no campus da cidade baiana de Paulo Afonso, no dia 22 de maio.

Nas demais áreas de conhecimento, a prova será realizada no Campus Sede em Petrolina (PE), em 29 de maio. As demais provas irão ocorrer remotamente.