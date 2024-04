YR Yasmin Rajab

As inscrições para o concurso da Seplag-CE serão abertas no dia 6 de maio - (crédito: Agência Brasil)

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag-CE) abriu um novo concurso público com 52 vagas para analista de gestão pública e analista de planejamento e orçamento.

São contempladas as carreiras de: gestão e desenvolvimento de pessoas; governança e gestão corporativa; ciência da computação ou afins na área da tecnologia da informação e comunicação; e contabilidade pública.

Organizado pelo Cebraspe, o concurso será composto pelas etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.



Os salários podem ultrapassar R$ 17 mil, a depender da titulação do participante.

As inscrições serão abertas no dia 6 de maio e poderão ser feitas até o dia 27 do mesmo mês. Para se candidatar, basta acessar a página do concurso, no site do Cebraspe, banca organizadora.