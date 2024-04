Polícia Militar do RJ abre inscrições de concurso com 100 vagas

YR Yasmin Rajab

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) está com inscrições abertas para 100 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Os interessados podem se inscrever até 20 de maio, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ao custo de R$ 206.

Das vagas, 70 são para ampla concorrência, 20 para negros e indígenas e 10 para hipossuficientes econômicos.

O certame será composto pelas seguintes etapas:



Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, e responsabilidade da FGV;



Prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, e responsabilidade da FGV;



Preenchimento da FIC e verificação de requisitos para inscrição no concurso, de caráter eliminatório e responsabilidade da SEPM;



Exame antropométrico, de caráter eliminatório, e responsabilidade da SEPM;



Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, e responsabilidade da SEPM;



Exame psicológico, de caráter eliminatório, e responsabilidade da SEPM;



Exame de saúde, de caráter eliminatório, e responsabilidade da SEPM;



Exame social e toxicológico, de caráter eliminatório, e responsabilidade da SEPM;



Avaliação documental, de caráter eliminatório, e responsabilidade da SEPM.

A remuneração para aluno oficial PM é de R$ 4.127,16; para aspirante-a-oficial PM o valor é de R$ 9.313,27; para 2º tenente PM o salário sobe para R$ 10.348,18.