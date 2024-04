YR Yasmin Rajab

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai abrir um novo concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e segundo-tenente. A corporação está em fase de contratação da banca. O aviso foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (22/4).

O certame abrirá, ao todo, 294 oportunidades. Destas, 196 serão para preenchimento imediato, sendo 147 para oficiais e 49 para tenentes. As 98 vagas restantes serão para formação de cadastro reserva, com o objetivo de suprir a carência dos profissionais para o desempenho de atividades nas áreas administrativas e operacionais da PMDF.

Segundo a publicação, a contratação dos aprovados ocorrerá em 2025. O certame será composto por cinco etapas de avaliação, sendo elas:



Exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório e, de prova discursiva (redação em língua portuguesa), para todos os candidatos;

Teste de aptidão física (TAF), de caráter unicamente eliminatório;

Avaliação dos exames médicos, de caráter unicamente eliminatório;

Avaliação dos exames psicológicos, de caráter unicamente eliminatório;

Sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório.

A prova objetiva, caso seja de múltipla escolha, deverá conter no mínimo 60 e no máximo 100 questões, com cinco alternativas. Caso o exame seja composto por questões onde o candidato deverá julgar "certo" ou "errado", deverá conter no mínimo 300 itens e no máximo 500.