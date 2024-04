Marinha abre concurso com 50 vagas para cursos na Escola Naval

CB Correio Braziliense

A taxa de inscrição será de R$ 100 - (crédito: Reprodução/Marinha do Brasil)

A Escola Naval da Marinha do Brasil anunciou um concurso para recrutar 50 candidatos para o curso de graduação nas Forças Armadas. O aspirante aprovado vai receber uma remuneração bruta de R$ 1.574,12. As inscrições podem ser feitas entre esta quarta (24/4) e 8 de maio, conforme edital publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira (22/4).

Durante o curso de graduação, os participantes poderão optar pelo Corpo da Armada (CA), Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) ou Corpo de Intendentes da Marinha (CIM). Das 50 oportunidades, serão 42 direcionadas a homens e oito preenchidas por mulheres. O curso terá duração de um ano.

A taxa de inscrição será de R$ 100. Os interessados em se candidatar no certame devem acessar o site do Serviço de Seleção Pessoal da Marinha. O pagamento da taxa de inscrição será aceito até 9 de maio, no horário bancário.