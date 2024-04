CNU: Força Nacional fará segurança em 5 estados; veja quais

FA Francisco Artur

Agentes da Força Nacional ajudarão na segurança do Concurso Nacional Unificado (CNU) em cinco estados do país. De acordo com o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, as tropas estarão a postos em nove municípios no Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Roraima.

O certame será realizado no dia 5 de maio. Porém, as equipes da Força Nacional iniciarão a operação a partir do dia 3 e finalizam em 6 de maio. A ideia, segundo o MGI, é garantir a segurança na preparação para o concurso, além da realização do certame e da finalização do processo.

Quanto aos municípios em que a Força Nacional atuará, constam as localidades de Cruzeiro do Sul, no Acre, Alta Floresta, no Mato Grosso, Corumbá, Mato Grosso do Sul e Rorainópolis, em Roraima. Além de cinco cidades paraenses: São Félix do Xingu, Oriximiná, Santana do Araguaia, Monte Alegre e Redenção.

Além da Força Nacional — solicitada pelo MGI —, a operação de segurança do concurso unificado contará com a participação das polícias Federal, Rodoviária Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Agentes destas instituições estarão a postos, na preparação para o concurso, em 220 cidades do país.

No concurso, dos mais de 2 milhões de inscritos, cerca de 20 mil pessoas podem ser consideradas aprovadas. Os editais preveem a formação do cadastro reserva com pelo menos o dobro do número de vagas disponíveis. Entre os cargos mais concorridos, destaca-se a área de de técnico em indigenismo pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A função é de nível médio. Confira a concorrência do CNU.