Concurso Nacional Unificado divulgará locais de prova amanhã (25/4)

Caso alguma informação esteja errada no cartão, é preciso solicitar a correção com a Fundação Cesgranrio - (crédito: Reprodução/Unsplash)

O Ministério da Gestão e Inovação e Fundação Cesgranrio divulgarão, nesta quinta-feira (24/4), os locais de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU). O documento estará disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição, a partir das 10h. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta Gov.BR.

No cartão de confirmação consta o número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. O Ministério da Gestão recomenda que os candidatos levem o cartão de confirmação no dia da prova, apesar dele não ser obrigatório.

Caso alguma informação esteja errada no cartão, é preciso solicitar a correção com a Fundação Cesgranrio, pelo telefone: 0800 701 2028.