Concurso Petrobras: banca divulga locais do teste psicossocial

CB Correio Braziliense

O lucro remanescente da empresa está avaliado em R$ 43,9 bilhões - (crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil)

O Cebraspe, banca organizadora do concurso da Petrobras, divulgou, nesta terça-feira (23/4), os locais de realização dos testes de caráter psicossocial e de heteroidentificação. O certame teve a lista de aprovados divulgada na última sexta-feira (19/4), com 6.412 vagas de nível técnico com remuneração inicial de R$ 5.878,82.

A busca pelos locais está disponível no site do Cebraspe. Confira os dados para o teste psicossocial e de heteroidentificação.

As vagas preenchidas pelo concurso serão distribuídas em polos da Petrobras, em Betim (MG), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro, Santos (SP), São José dos Campos (SP), Vitória, Araucária (PR), Canoas (RS) e Ipojuca (PE).

Das vagas, serão 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva. As provas do concurso da Petrobras foram aplicadas em 24 de março. O teste contou com 40 questões de conhecimentos básicos e 60 questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório, cada uma valendo um ponto.